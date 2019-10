VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Liisa Pakosta: „Ühes korteriühistus arvati, et üksikud naised kasutavad rohkem vett kui üksikud mehed!“ 

«Suhtun igasse voliniku poole pöördujasse täie tõsidusega. Kui inimesele tundub, et tal on ebaõiglaselt kõrge veearve, siis on tal ju selle pärast tõesti paha enesetunne. Veearved minu pädevusse ei kuulu, kui just pole tehtud naistele ja meestele arveid soost lähtudes erinevalt,» räägib Liisa ja lisab, et on sedagi ette tulnud, kui ühes korteriühistus arvati, et üksikud naised kasutavad rohkem vett kui üksikud mehed. «Loomulikult ei tohi soo järgi erinevaid arveid teha!» on Liisa õigluse eest väljas.