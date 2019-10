HOROSKOOP | Vaata järele, mida toob oktoobrikuu sinu tähemärgile! 

KAALUD (24.09–23.10)

Seltskonnas liikudes ole julge, ja kui oled vallaline, siis ka flirdi ja tunneta, et oled ihaldatud. Nii võid muu hulgas armastusegi leida. Finantsteemades võta teiste nõuandeid julgelt kuulda ja teadvusta endale, et sul on kogu aeg seljatagune. See kuu soosib seda.



SKORPION (24.10–22.11)

Sul on suured isiklikud soovid ja tahtmised ning palju plaane ka juba töös. Sul on praegu piisavalt energiat ja jõudu, et kõige soovituga ka täie jõuga edasi

liikuda. Naudid pingutamist ja kui annad endast parima, siis ka õnnestud.



AMBUR (23.11–21.12)

Oled sihikindel ja töökas, tänu millele saavutad karjääris häid tulemusi. Mõtle endast hästi ja et oled väärt parimat. Teadvusta ka, et naudid seda, mida teed. Nii kindlustad endale hea rahavoo.



KALJUKITS (22.12–20.01)

Tee otsuseid kaalukalt ja läbimõeldult – varu selleks ka piisavalt aega. Su praegused valikud mõjutavad oluliselt su elu edasisi käike. Samuti võta jõudehetki, et nautida seda, kus sa praegu oled. Puhkamine aitab su püüdlustele kaasa, stress aga takistab arengut.



VEEVALAJA (21.01–19.02)

Jah, sul on vedanud nii armastuses, koolis, töös kui ka karjääris, kuid see pole

sulle taevast sülle kukkunud õnn – oled selle kõik ise enda ellu toonud. Ole endale tänulik, sest see on alus, et saavutatu püsiks. Kõik on sinu kätes.



KALAD (20.02–20.03)

Puhkehetkedel keskendu vaid puhkamisele ja võimalusel keera oma mõtted täielikult kinni, et ka su pea saaks puhkust. Teisi on suurepärane aidata, aga sina ise oled siiski oma maailma kese – ainult sina ise.



JÄÄR (21.03–20.04)

Naudi suhtlemist oma sõprade ja töökaaslastega ning fookusta end seejuures sellele, mida enim elus tahad. Kasuta julgelt kõiki vahendeid, et kasvada ja areneda. Kunagi ei tea, kust mõni õige niit hargnema hakkab.