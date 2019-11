14 nõksu, kuidas end tööga mitte ära tappa 

Projektil tuleks lõpuni silma peal hoida – ka siis, kui sulle tundub, et see tähendab rohkem tööd. Jah, võimalik, et oled sellega veidi pikemalt hõivatud, kuid samas kannad hoolt, et kõik lahtised otsad oleksid kinni sõlmitud ega valmistaks sulle tulevikus probleeme. Veendu, et su tubli töö ei läheks raisku.

Neid asju, mida me võiksime iga hetk teha, on palju. Mõned neist on toredad ja kerged, kuid ei pruugi ülesannete lahendamisele kaasa aidata. Hinda oma aega. Kui leiad, et keegi saaks antud ülesande kiiremini või väiksema vaevaga ära teha, delegeeri see talle. Kõige tähtsam on mõista, milline on sinu aja väärtus, ning hinnata käsil olevat ülesannet selle pilguga.