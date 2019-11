5 tõeliselt head soovitust, kuidas võidelda tähelepanu hajutajatega 

Meile on maast madalast pähe taotud, et tahtejõud aitab eesmärgini jõuda. Ekspertide sõnul ei pruugi aga ainult tahtejõust piisata. Kuid on ka hea uudis: vahel ei pruugi tahtejõudu vaja minnagi.

Ütleme, et oled seadnud endale eesmärgi. Näiteks oled otsustanud piirata rämpstoidu söömist, töö ajal sotsiaalmeedias aja raiskamist või tahad oma eelarvet targemalt majandada. Meile on kogu aeg õpetatud, et meid viib sihile tahtejõud. Tuleb lihtsalt süüa rohkem köögivilju, panna telefon käest või säästa iga kuu kas või sada eurot.

„Aga mis siis, kui tahtejõud polegi ainus, mida vaja on?“ küsib USA väljaanne Huffington Post. „Ja mis siis, kui sul tegelikult polegi üldse tahtejõudu vaja?“ Ilmneb, et tahtejõud alati siiski ei toimi. Pealegi kipub see ootamatult otsa saama.

Tahtejõud on seotud motivatsiooniga

„Sõna „tahtejõud“ võib asendada ka mõistega „enesevalitsus“,“ selgitab psühholoogiateadlane Denise Cummins, kes uurib, kuidas me mõtleme ja mille põhjal otsuseid langetame. Tema sõnul saab tahtejõudu kasvatada nagu füüsilist rammu, kuid teisalt võib tahtejõud otsa saada. Seetõttu ei maksa põhjalike muutuste planeerimisel üksnes tahtejõule loota.