Koolitaja Kaido Pajumaa: koolitusi vajavad nii meeskond kui ka juht 

Iga juht ei ole liider

Võib ka juhtuda, et juht ise jääb poolele teele pidama: näiteks ei vii pärast koolitust ellu järgnevaid samme. „Ma jätan koolituse lõpus alati nii-öelda kodused ülesanded, järeltegevused: edasi tee nüüd seda-seda-seda. Mõni juht jätab need sammud tegemata,” teab Pajumaa. „Tavaliselt on põhjuseks see, et juhil on ebamugav selliste teemadega tegelda: Tänane meeskonnakultuur lihtsalt ei soosi nende asjade jutuks võtmist, sest igapäevaselt räägitakse ainult tööst, mitte meeskonnas toimuvast. Ta pole harjunud sellistel teemadel rääkima ja ei proovigi. On ka juhte, kes ei suuda liidri rolli kanda, kes ongi pigem ülesannete kättejagajad ja kontrollijad. Igapäevane organiseerimine kukub sellisel juhil päris hästi välja, aga meeskonnatöö probleemide lahendamine on talle ebamugav, sest nõuab emotsiooni, psühholoogias orienteerumist – lihtsam on sellega mitte tegelda.”

Pajumaa teab, et seda tavatsetakse pidada juhtimise pehmemaks pooleks. Tema hinnangul on asi aga pigem vastupidi: „Minna koosolekule, kus on ruumitäis inimesi, näidata Exeli tabelit, rääkida, mis on järgmise nädala teemad, jagada kätte ülesanded – see ei nõua ju mingit erilist julgust ega südikust. Hoopis seda võib nimetada juhi töö pehmeks pooleks. Küll aga nõuab tugevust julgus rääkida tundlikel teemadel, tuua luukered kapist välja, vaadata ise juhina peeglisse ja rääkida ka meeskonnale, mida sa seal nägid.”

Koolitustel osalenud juhtidelt saadud tagasisidest teab Pajumaa, et kui juhid on oma kollektiivis katsetanud mingeid koolitusel õpitud asju, on töötajad selle hästi vastu võtnud: „Nii see ongi: alluvad ootavad juhilt liidrirolli täitmist. Juht saab omalt poolt väga palju ära teha töötajate liitmiseks ja meeskonnavaimu tekitamiseks. Kui tema astub omalt poolt ühe sammu, astuvad töötajad kolm sammu vastu.”

Milleks juhile koolitus?