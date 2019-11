8 head põhjust, miks tasub kaaluda õpingute jätkamist kutsekoolis 

Eelised tööturul

Kutseharidus sobib väga hästi neile, kes tahavad õppida praktilist eriala, kus õppe käigus omandatud teadmistele ja oskustele on hiljem tööturul kerge rakendust leida. Vähemalt pool kutseõppe mahust on praktika, mis toimub nii kutseõppeasutuse praktikabaasides kui ka tegelikus töökeskkonnas ja see annab tööandjale kindluse, et tööletulijale pole vaja hakata kõike päris algusest õpetama.

Samal teemal Kohtumine karjäärinõustajaga: abiks nii praeguse tööelu korraldamisel kui uute sihtide seadmisel 14. november 2019, 06:10 Praktikale minnes ole avatud ja julge! 8. november 2019, 18:02 Kiirelt amet selgeks

Õppeaeg on kutseõppes üldjuhul lühem kui kõrgharidusõppes ja noortel, kes kibelevad kiiremini iseseisvuma, on võimalik selle võrra rutem tööle asuda. Et ametikoolis on teoreetiliste õpingute kõrval väga suur osa praktikal, leiavad tublid ja sihikindlad kutseõppurid sageli tulevase töö juba kooliajal praktikal käies: positiivselt silma jäänud noorele tehakse praktika lõppedes ettepanek tulla pärast lõpetamist samasse ettevõttesse tööle.

Hobi ja töö käsikäes

Kutsehariduses õpetatavate erialade valik on väga lai, ulatudes tarkvara arendusest mööbli restaureerimiseni ja juuksuritööst mehhatroonikani. Oma huvidele ja eelistustele sobiva eriala leiab pakutavate seast igaüks. Need, kes on kutsekooli jõudnud siis, kui kõrgharidus juba omandatud, on sageli asunud ametiõppes eriala omandama just selles valdkonnas, millega seni on hobi korras tegeldud.

Kutsehariduses õpetatavate erialade valik on väga lai, ulatudes tarkvara arendusest mööbli restaureerimiseni ja juuksuritööst mehhatroonikani. Foto: Keren Perez / Unsplash

Mugav ja kättesaadav

Igas Eesti maakonnas on vähemalt üks kutseõppeasutus, seega on kutseharidus kättesaadav noortele üle kogu Eesti. Kui huvitavat eriala õpetatakse kodust kaugel asuvas koolis, siis on õpingute ajal võimalik elada kooli juures tegutsevas korrastatud ja mugavas õpilaskodus. Paljude kutseõppeasutuste õppehooned, praktikabaasid ja õpilaskodud on praeguseks põhjalikult renoveeritud ja neis on loodud väga head ja nüüdisaegsed tingimused nii õppimiseks kui ka elamiseks.

Tulevik kõrgkoolis

„Rikud oma tuleviku ära, kui aru pähe tuleb, on hilja – ülikooli sa siis enam minna ei saa!“ – umbes selliste juttudega tavatsesid vanemad omal ajal laste kutsekooli minemise plaane maha laita. Sedasorti hoiatustel pole ammu enam mingit alust – kõik sõltub õppurist endast. Ka see noor, kes läheb ametikooli pärast põhikooli lõpetamist, võib omandada kutseõppe kõrvalt ka keskhariduse ja jätkata pärast ameti omandamist õpinguid kõrgkoolis. Sageli annavad rakenduskõrgkoolid ning ülikoolid kutseõppeasutuse lõpetanutele sisseastumisel lisapunkte, kui õpinguid jätkatakse samas õppevaldkonnas.

Hulk õppevorme

Kutseõppes leidub koht igaühele – sobiva eriala leiavad nii rohkem kui ka vähem võimekad, aga ka erivajadustega inimesed. Õppida saab nii traditsioonilisel moel – suurem osa õppetööst toimub kooli õppeklassides – kui ka üha enam populaarsust võitvas töökohapõhises ehk nn õpipoisiõppes, kus õppetöö käib enamjaolt töökohas, koolist saadakse lisaks teoreetilisi teadmisi. Selline õppevorm sobib hästi neile, kes eelistavad praktilist tööd ja tahavad õppida just seda, mida on just selles ametis tarvis teada ja osata. Ka saab õppida kaugõppevormis: koolis käiakse vaid teatud kindlatel perioodidel, näiteks õhtuti, üsna suur osa on iseseisval õppimisel. Sellist õpet eelistavad enamasti need, kes tahavad õppida töö kõrvalt.