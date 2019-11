Uudised Kohtumine karjäärinõustajaga: abiks nii praeguse tööelu korraldamisel kui uute sihtide seadmisel Kristjan Arras , täna, 06:10 Jaga: M

GALERII

Mida aeg edasi, seda enam näivad karjäärinõustajad hinda minevat. Foto: LinkedIn Sales Navigator / Unsplash

On neid, kes karjäärinõustajaga kunagi elus kokku ei puutu ega kujuta täpselt ettegi, mida selles ametis olev inimene teeb. Samuti leidub neid, kellele kasvõi üksainus käik nõustaja juurde on olnud suureks abiks oma tööelu korraldamisel või uute sihtide seadmisel. Karjäärinõustaja tööpõld on uskumatult avar ja suur on ka kogemustepagas, mille selles ametis kaasa saab.