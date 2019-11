Võõrkeel suhu paari nädalaga? Tõhus keeleõpe eeldab tahtmist ja tööd 

Lõuna-Eestis elav Maris on keskealine naine, kel lapsed suureks kasvatatud ja kes nüüd oma valikutes taas üsna vaba. Et tööga on kodukandis just nii nagu on, hakkas Marisele järjest ahvatlevam tunduma sõbranna plaan: minna välismaale tööle. Esimese hooga oli ta selle küll välja naernud. „Ütlesin talle, et mõtle nüüd ise, kuhu me, kaks vanamutti, enam läheme, ei oska ju keeltki, see ikka rohkem noortele,” meenutab ta. Sõbranna ei jäta aga jonni: tema sugulane töötab Norras ühes majutuskohas, saab head palka, ei oska ka norra keelt, aga saab hakkama, saaks neidki tööle sokutada.

„Minu keeleõppimise aeg jäi põhikooli, siis sai see kolm ikka üsna suure vaevaga välja venitatud. Edasi õppisin kutsekoolis, nüüd ei mäleta ammuilma enam sedagi, mida kooliajal ehk oskasin,” räägib Maris. „Aga ju see töölemineku ja suure raha teenimise väljavaade ikka kuidagi kripeldama jäi, sest aina enam hakkasid silma reklaamid: „Avastasime kavala nipi, kuidas inglise keel mõne päevaga ära õppida!”, „Šokeeriv: naine õppis 73aastaselt ära inglise keele!”. Mõtlesingi siis, et ma pole veel viiskümmendki, ehk pea natuke ikka võtaks veel – kui seal räägib pealt seitsmekümnene, et polnud varem üldse inglise keelt õppinud, aga suutis paari nädalaga juba rääkida.”

Telliski Maris soodsa hinnaga kursuse. „Sain sada inglise keeles enim kasutatavat sõna. Mõtlesin, et mis seal ikka, ju on hea algus,” meenutab ta. „Ma sain need sõnad selgeks! Aega kulus selleks aga tublisti üle kolme nädala ja midagi rääkima ma küll veel võimeline polnud. Kui siis järgmisele tasemel jõudes jälle sada sõna sain, lõin käega – aega läheks üle kuu ja rääkida ikka ei suudaks, ei saa ikka andekate seitsmekümneste vastu. Ju olen siis mina see lootusetu juhtum.”

Praegu on Maris võtnud plaani suve hakul siiski Norrasse sõita – ehk tõesti õnnestub leida töö, kohapeal on keeleoskajaist eestlasi, kes saavad vahendada. „Räägivad ju, et keelekeskkonnas elades hakkad ise ka rääkima. Mine tea, kuidas sellega minu vanuses on, aga ehk saan hoopis norra keele selgeks,” ütleb ta ja tunnistab, et eriti lootusrikas ta küll pole, aga proovida siiski tahab – kaotada pole ka midagi.

Vanus ei takista õppimist

Nelja aasta eest jagas Õhtulehe koolituslisas oma kogemust supertulemusi lubanud keelekursusega 66-aastane Tiina. Tema kirjutas tookord nii:

„Lugesin internetikursuse reklaami ja mõtlesin, et oleks ju tore, kui saaksin näiteks reisidel omal käel asju ajada. Vormistasin tellimuse, maksin väikese summa ja meilile saadeti inglise kõnekeele sõnaraamat, mille avalause hõiskas: vestle inglise keeles juba 14 päeva pärast. Üle oli korratud seegi, et programm pakub uut inglise keele õppemeetodit, mis on nii tõhus, et täiskasvanud omandavad inglise keele palju kiiremini kui väikesed lapsed. Sõnaraamat oli nagu turistivestmik, sisaldas väljendeid tutvumiseks, tänaval, bussis, restoranis, hotellis ja mujal vestlemiseks. Ikka nii, et väljend eesti keeles, inglise keeles – ja siis kirja pandud hääldus. Lapsed said nädalavahetuse perelõunal ikka kõvasti naerda, kui ma end neile keeleoskajana esitlesin: „Ju niid tu liiv dõ kiis hiir”, „Veer ar ju võrking”, „Gõu tru dõ park”. Järgmisel päeval helistas poeg, et maksis keeltekooli vestluskursuse eest raha ära, mingu ma ja õppigu.”