15 uskumust, mis ei lase ületada kuristikku plaanija ja tegija vahel 

Üks kummalisemaid uskumusi enda käitumise muutuse juures on meie põlgus süsteemse treenimise vastu. Muutuse puhul räägitakse palju hoiakutest, uskumustest, vahel ka veidi esoteerikasse kalduvalt sisemisest jõust. Ja kuidagi jääb kahe silma vahele lihtne tõsiasi – muutus käitumises eeldab harjutussüsteemi. Eeldab struktuuri: regulaarset tegevuste nimekirja ülevaatust, regulaarset kalendrisse panekut, regulaarset follow-up’i ehk järeltegevust. Millegipärast aga tundub meile, et oleme tugevamad, paremad ja – no võib-olla kellelgi teisel on seda süsteemi vaja, mulle piisab, kui teen ära otsuse.

Me keeldume tunnistamast väsimuse jõudu. Hommikul plaanime teha pika ja tõhusa tööpäeva ja me usume, et oleme päev läbi täis energiat ja teotahet. See on enesepettus – igaüks väsib. Ent enesekontroll, nagu tahtejõudki, on piiratud ressurss, väsimusega see kahaneb.

7. Mul on aega.

Meil on ajaga seoses kaks uskumust, mis mõlemad panevad muutusele korraliku miini alla. Esiteks: järjekindlalt alahindame seda, kui palju mingi tegevus aega võtab; teiseks: me usume, et aega on lõputult, seega küllap me lõpuks ikka need muutuse asjad joonde saame. Järgneb edasilükkamine.

8. Mind ei saa segada ja ootamatuid asju ei juhtu.

See on kummaline, kuidas me plaane tehes ei arvesta ootamatustega. Sest need on ju ootamatused. Me teeme plaane, nagu elaksime täiuslikus maailmas, kus kõik asjad lähevad just sel moel, nagu me ette kirjutame. Kriisid ongi seepärast kriisid, et nad on ootamatud. Kuigi me ei suuda ennustada, millised täpselt on tulevased segajad ja kriisid, on siiski üsna tõenäoline, et ühel või teisel kujul neid ette tuleb.