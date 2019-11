EDU NIPID! Tööintervjuuks tasub põhjalikult valmistuda  

Kõigepealt tuleb läbi mõelda, millised on su tugevad ja nõrgad küljed, soovitab põhjanaabrite tööportaal Duunitori. Öeldakse küll, et kõige paremini õpib inimene oma vigadest, aga ehk ei pea neid kõiki siiski ise tegema – saab ju ka teiste tehtuist õppust võtta. Loe, millised on kõige sagedasemad vead tööintervjuul.