Plussid ja miinused ritta: kas minna kõrgkooliõpingute kõrvalt tööle? 

Enamasti minnakse tööle ikka selleks, et raha teenida – kui pead summaga, mis koolikaaslastele on väike taskuraha, kuu aega elatud saama, pole ime, kui leiad end üha sagedamini töökuulutusi sirvimast. On aga neidki, kelle töölemineku peamine põhjus on soov teha juba õpingute ajal erialast tööd – pärast lõpetamist annab see tööturul kahtlemata eelise nende kõrval, kellel töökogemust üldse pole.