10 HEAD PÕHJUST: miks vähem alkoholi tarbida?  

1. Sügavam uni. Kuigi võid arvata, et alko­hol aitab sul hõlpsamini magama jääda, siis une kvaliteeti see ei paranda. Alkohol hoopis vähen­dab unetsükleid, mida on vaja välja puhkamiseks ja mõtete korrastamiseks. On suurem tõenäosus, et napsusena ärkad öösel üles, ja siis võib olla raske uuesti uinuda.