Ei saanud suvel kooli sisse? 10 head soovitust, kuidas töö- või hariduseluga jätkata 

Talvine vastuvõtt

Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid soovitame koolidega juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistele erialadele nad talvel vastuvõtu korraldavad.