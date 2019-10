Tee ise Geniaalne idee: et must pesu nurgas silma ei riivaks, meisterda kasvõi igasse tuppa sobiv pesukott Laura Karro , täna, 13:23 Jaga: M

GALERII

Kui musta pesu korv on ainult vannitoas, aga sinna ei viitsi minna, meisterda kasvõi igasse tuppa toa sisustusega sobiv pesukott. Pluusist! Foto: Laura Karro

Väga mugav on must pesu toanurka visata, aga visuaalselt see küll ilus pole. Kui musta pesu korv on ainult vannitoas, aga sinna ei viitsi minna, meisterda kasvõi igasse tuppa toa sisustusega sobiv pesukott. Pluusist!