Lõputu tolm ja segaduses koduloomad! Kui halb või hea on remondi ajal kodus elada? 

Ainult tugeva närvikavaga perele

Gina ja Margus Metssalu remondivad neljandat aastat oma Haapsalu kodumaja. «Kindlasti peab ka puhkehetki planeerima, et ehitus ja remont ei võtaks üle kogu elu,» leiab Gina. Muidu võib rõõm uuest kodust kiirelt asenduda stressiga.



PLUSSID

+ Efektiivne ajakasutus. Remondi tegemiseks ei pea spetsiaalselt aega leidma ega objektile sõitma, vaid sellega saab tegeleda igapäevatoimetuste kõrvalt. Näiteks samal ajal kui kartulid keevad, jõuab paar liistu ära värvida.

+ Rahaliselt kasulik. Mujal elades peaks tasuma kahe koha kommunaalkulusid või renti. Metssalud üürisid oma eelmise elukoha välja ja investeerivad saadud tulu remonti.

+ Õpid paremini uut kodu tundma. Sees elades selguvad paremini uue elukoha eripärad. Nii saab selgeks, kus on kõige parem valgus, kuhu kostab tänavamüra või kus tunneb pere ennast kõige mugavamalt. Selgeks saab ka see, millised on liikumistrajektoorid ja asjade loomulik paigutus. Nii on palju kergem planeerida valgustite ja mööbli asukohta.

+ Leiad koju õige mööbli. Ideed, mis eelmises elukohas diivanil istudes tundusid Pinteresti või Instagrami sirvides paslikud, võivad uues elukohas näida täiesti ebasobivad. Ginal tulevad parimad ideed õhtul hilja enne magama minemist teetassiga töös olevas ruumis istudes.

+ Sõbrad annavad nõu. Kui elad kohas, mida remondid, siis tõenäoliselt käivad teil ka head sõbrad külas. Nõnda võite lobisemise käigus jõuda nii mõnegi nutika lahenduseni.



MIINUSED

‒ Pidev segadus. Elades ehitustandril, pead leppima värvipottide, redelite ja tööriistadega keset eluruume. Kuna remonditava toa asjad peavad ka kuhugi hoiule mahtuma, on ka need teistes ruumides laiali.

‒ Asjad on kadunud. Ohtralt tuleb ilmselt ette ärritavaid hetki, kus pereliikmed

ei leia asju üles, sest neil pole veel oma kohta.

‒ Lõputu tolm. Lihvimistööde ajal on terve maja tolmu täis. Ükskõik kui hoolikalt teibid või kiletad, ikka tungib ehitustolm ka teistesse tubadesse, kappidesse ja sahtlitesse.

‒ Värvihais. Värvid, nakkedispersioonid jms kipuvad haisema. Need tööd peaks ajastama ajale, kui aknaid ja uksi saab lahti hoida. Parim aeg sellisteks töödeks on suvi, kus õhutamine ei tekita toas soojuskadu.

‒ Koduloomad on segaduses. Nad ei saa aru, miks värskelt värvitud või valatud põranda ületamine või seina vastu nõjatumine inimesi ärritab. Seepärast teevad nad seda järjekindlalt edasi.