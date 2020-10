MAAGILINE 10.10.2020 | Kuidas valida pulmadeks parim kuupäev? 

Kui rõõmus kihlumise jah-sõna on teele läkitatud, tuleb asuda praktilise pulmakorralduse juurde. Esimene samm on valida välja kuupäev, mille pinnalt saab teha juba kõik muud vajalikud kokkulepped ja plaanid.

Alati võib pulmapäevaks valida paarile olulise kuupäeva, mis on seotud suhte või perega. Nii on tore tähistada igal aastal samal päeval nii pulma- kui ka näiteks esmakohtumise aastapäeva. Või siis tahetakse meeles pidada armsa sugulase sünnipäeva ja teha see eriti meeldejäävaks oma pulmapäevaga.