Kodu Sügismaitsed purki ja pudelisse! Väge täis pihlakas napsis, želees ja kompotis Jana Olesk , täna, 12:32

Tõenäoliselt on kõik pere lemmikhoidised juba sahvririiulil, nii et nüüd on paras aeg midagi põnevat proovida, näiteks pihlakast. Foto: Kanechka / Pixabay

Veel enne, kui vardad välja otsid, ootavad ka sügise viimased maitsed purki panemist. Tõenäoliselt on kõik pere lemmikhoidised juba sahvririiulil, nii et nüüd on paras aeg midagi põnevat proovida, näiteks pihlakast.