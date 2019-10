Ruttu ahi sooja! Odrajahu-keefirikarask loob mõnusa nostalgia 

Valmista karaskit nii:

1. Mõõda kuivained kaussi ja sega korralikult läbi.

2. Lisa sekka muna ja keefir ning sega tainas kiirelt ühtlaseks. Kui soovid, pane juurde ka seemneid, pähkleid või ürte – mida parasjagu kapis on.

3. Kalla tainas küpsetuspaberiga kaetud leiva- või keeksivormi, raputa peale

veidi seemneid ning küpseta pätsi 200 kraadi juures (ilma pöördõhuta) 45–50

minutit, kuni karask on pealt helekuldne ja läbi küpsenud.

4. Lase valmis karaskil paar minutit vormis jahtuda, seejärel jahuta seda edasi restil.



Kärmelt ahju!

Keefir ja sooda hakkavad kokku puutudes kohe reageerima. Seetõttu pane ahi soojenema juba enne taina tegemist, et saaksid karaski võimalikult kiirelt pärast

kokkusegamist ahju tõsta.



Karask valmib ühe tunniga!