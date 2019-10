Kööginurk aias: pane kevadeks valmima lillesibulalasanje 

Kuhu istutada?

Lillesibulalasanje jaoks sobib nii aianurk kui ka suur pott rõdul või terrassil. Kõige olulisem on valida selleks mõni paik, mille kohta tead, et sinna hakkab kevadel päike esimesena peale paistma, sest nii näed aias kevadel kõige kiiremini õisi. Kui paned lasanje rõdule, püüa seal potile sama hea koht leida. Vajadusel aseta pott tooli või muu aluse peale, et sibulad rõduääre varju ei jääks.



Kui sügavale istutada?

Kuldreegel ütleb, et sibullilled tuleks istutada kolmekordsele sügavusele sibula läbimõõdust, see tähendab, et 5 cm kõrgused mugulad tuleks istutada 10–15 cm sügavusele. Lillesibulalasanjet tehes peaks tulbisibulaid istutades veel meeles pidama, et kõrgemad ja hiljem õitsevad sordid tuleks istutada sügavamale kui lühemad ja varem õitsevad sordid. Kuigi hüatsindi- ja tulbimugulad on enam-vähem ühesuurused, meeldib tulpidele, kui nad sügavamale istutad.



Mängi värvidega

Pole ühte ega õiget lillesibulalasanje värvi- või sordikombinatsiooni. Võid teha just sellise sibullillede segu, nagu sulle meelepärane, sobitades kokku eri värve, õiekujusid ja aroome.