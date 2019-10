New Vintage by Kriss looja: „Enda ettevõtte rajamine pakub mulle sellist elu nagu soovin!“  

Mulle väga meeldib ise vastutada ja ise otsustada. Oma ettevõte omamine pakub mulle võimalust töötada täpselt selliste inimestega ja sellises keskkonnas nagu mulle meeldib. Nii võibki öelda, et tänu enda ettevõttele elan ma täpselt sellist elu nagu soovin, olles piisavalt loominguline ja vaba oma tegemistes. Oma ettevõtte registreerisin 12.12.2012. Enne seda olin paar aastat ka FIE-na tegutsenud, et näha, kas minu toodetel on ka turgu ja kuidas mulle just see valdkond (ehete loomine) igapäevaselt meeldiks.