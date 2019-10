PULMAREIS | 8 sammu täiuslike mesinädalateni 

Alustage varakult!

Pulmareisi tasuks hakata planeerima paralleelselt pulmade planeerimisega. Mõelge läbi, kui palju te reisi peale raha saate kulutada ja hakake varakult koguma. Kuna muretu ja mõnus reis nõuab suurt väljaminekut, märkige ka kutsele, et eelistate pulmakingiks ümbrikku, milles ootate panust reisifondi.



Pulmareis üle lahe

Imeliste elamuste saamiseks ei pea alati teisele poole maakera lendama. Kaaluge mesinädalate veetmist näiteks suvisel Eestimaal või mõnes naaberriigis, kus on küllaga imekauneid kohti, et teid pärast pulmatralli võõrustada.

Plaan paika!

Kui te üldjuhul väga palju ei reisi, võib reisiplaanide sättimine olla paras peavalu. Mõelge eelnevalt läbi, kas soovite reisi korraldamisel abi reisikorraldajalt või saate ise kõikide broneeringute ning piletite soetamisega hakkama.

Toimumisaeg

Mõelge läbi, millal soovite reisile minna. Kui abiellute suvel, on tore võimalus minna päikeselisele soojamaareisile hoopis talvel, kui Eestis on külm ja pime. Kaaluda tasuks veel sedagi, kas reisite sihtkohta kõrghooajal, kuna see võib kaasa tuua kõrgemad hinnad.



Sooduspakkumistele silm peale!

Jälgige erinevate reisiportaalide sooduspakkumisi. Kui soovite raha kokku hoida, valige näiteks lennud, mis on nädala sees või hilisõhtusel ajal. Otsige majutusasutustega ka otsekontakti, kuna erinevates portaalides võivad hinnad olla kallimad.

Valik reisiportaale, millel silma peal hoida: