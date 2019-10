Kodu KODULUGU | Suurpere rajas taluhäärberist õdusa kodu Helen Serka-Sanchez , täna, 21:00 Jaga: M

GALERII

Rustikaalne elutuba: Võimas maakivist sein ja toa avarus jätavad tõeliselt majesteetliku mulje. Foto: Robin Roots

Kuigi Tallinnast vaid kiviviske kaugusel, on Remmelga talu elamul mõnusat maalähedast hõngu. Osavate kätega Terje ja Janek on selles majas peaaegu otsast lõpuni kõik ise teinud. „See on meile loomulik, sest nii on asjadel hoopis teine väärtus," selgitab naine pere põhimõtet.