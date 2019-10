Nipid VIDEO | Ülitõhus ja lihtne nipp, kuidas pliidikubu õhufilter tõrksast rasvast puhtaks saada Toimetas Annaliisa Köss , täna, 06:19 Jaga: M

Kui oled kõik puhastusvahendid läbi proovinud, aga kubu õhufilter on ikka must ja rasvane, mine tagasi kõige lihtsama lahenduse juurde. Foto: Sarah Boudreau / Unsplash

Ega ilmaasjata öelda, et lihtsuses peitub võlu. Kui oled kõik puhastusvahendid läbi proovinud, aga kubu õhufilter on ikka must ja rasvane, mine tagasi kõige lihtsama lahenduse juurde. See on kindla peale tõhus ja eemaldab ka kõige tõrksama mustuse.