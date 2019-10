Heidi Hanso totaalne muutumine: „Mulle meeldib end üles lüüa, kui selleks võimalust on!" 

Uma leiab, et kuna ema tööks on iga päev loomi talitada, polegi tal ehk suurt muutust vaja, sest talus juba naljalt kleidis tegutseda ei saa. Samas, Heidi kapis on üks tore roheline õuntega kleit, mis Umale väga meeldib ja mida ema võiks tema arvates rohkem kanda!

Kui Heidi peole läheb, küsib ta vahel ka laste arvamust. „Siis ma olen talle ikka täppe soovitanud," ei tee Uma saladust, et mummud ja sinine värv on tema lemmikud. Nii pole ka imestada, et tema valitud komplektis on just selline kleit.