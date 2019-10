Briti mütsivõlur Woolly Wormhead kolis äri Brexiti pärast Eestisse 

Kudumise põhitõed sai Woolly selgeks kõigest kolmeaastasena, kui emaga koos vardad kätte võttis. Esimeste katsetustega said riietatud nukud ja esimese kampsuni iseendale kudus naine juba üheksa-aastaselt. „Seejärel hakkasingi kõigepealt endale rõivaid kuduma ja veidi hiljem juba ka disainima,“ jutustab Woolly ja meenutab, et nautis seda tegevust väga, olles vaid 11-aastane. Olgugi et esimesed mütsid ei tulnud Woollyl välja nii, nagu ta soovis, sai ta kiiresti nii suuruse kui ka struktuuri paika. „Mütsi kududes tuleb silmas pidada, et see oleks kolmemõõtmeline, eriti kui sul on huvi eri disainidega katsetada,“ jagab naine oma inseneri teadmistele tuginedes õpetussõnu. Üheks põhjuseks, miks Woolly mütsid ja juhendid niivõrd populaarsed on, peab ta ise nii inseneriteaduse kui ka eri tekstiilide tundmist. „Need oskused on aidanud mul välja töötada juhendeid ja uusi tehnikaid. Olemasolevate teadmiste lõimimine mütside kudumisega on ideaalne kooslus!“