Negatiivsed kinnismõtted võivad rikkuda elu! 5 nippi neist lahti saamiseks 

Vaimsele tervisele tuleks pöörata tähelepanu igapäevaselt. Foto: Nathan Cowley / Pexels.com

Kas sul on juhtunud, et mõni mõte või mõttejada jääb peas lõputult ketrama? Enamasti on see seotud situatsiooniga, kus kahetsed öeldut või millegi tegemata jätmist. Kui selline mõtete lumepall on juba veerema hakanud, siis on seda raske peatada. Proovi selline mõte võimalikult vara peast välja saada, sest halvimal juhul võib see põhjustada depressiooni ja ärevust.