Kodu 10 nippi: tee koju džungel Helen Serka- Sanchez , täna, 21:00

Saabudes koju uue toalillega, on talle vaja ümbrispotti. Selle valikul võiksid lähtuda pigem oma kodu üldisest sisekujundusest kui lille värvist. Foto: Marianne Reimal, Adobe Stock

Kellele meeldivad toataimed, need teavad, et lillekesi pole kunagi liiga palju. Ikka juhtub, et mõni erakordne eksemplar poeletil vajab kojutoomist või mõni lillelaps adopteerimist. Aknalauale kuhjamise asemel leia neile kodus põnevam koht.