Proovime järele: kas loodusliku hambapulbri ja -seebiga saab hambad puhtaks? 

Suuhügieeni eest on hoolt kantud aastatuhandeid, eri rahvad eri vahenditega. Kuigi hambapesu põhiolemus on jäänud samaks, on vahendid aja jooksul muutunud. Kes eelistab endiselt looduslikku, selle jaoks on hea valik hambaseep või -pulber.

Keskkooliõpilase Lisl Harriet Mikko (17) jaoks oli üheks põhjuseks teistlaadi suuhügieenitoodete otsimisel pesta hambaid looduslikuga. Samuti oli tal soov vähendada oma ökoloogilist jalajälge keskkonnasäästlike pakenditega.