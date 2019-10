Uudised Proovime järele: kas pulbri ja seebiga saab hambad puhtaks? Laura Liinat , täna, 21:00 Jaga: M

Loodusliku hambapesu tasub proovida! Foto: Superkitina / Unsplash

Suuhügieeni eest on hoolt kantud aastatuhandeid, eri rahvad eri vahenditega. Kuigi hambapesu põhiolemus on jäänud samaks, on vahendid aja jooksul muutunud. Kes eelistab endiselt looduslikku, selle jaoks on hea valik hambaseep või -pulber.