Videod VIDEO | Valmista aias olevatest lehtedest roos Toimetas Laura Karro , täna, 17:00 Jaga: M

Meisterda sügislehtedest midagi toredat! Foto: Pixabay.com

Värviline sügis on kätte jõudnud. Sellega koos langevad lehed ja katavad muru lehevaibaga. Kui lehti on üleliia, korja need kokku ja meisterda nendest kimp leheroose. Hea tegevus ka lastele!