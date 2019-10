Koolivaheaeg: löö lapse tuba läikima või tee vahvaid meisterdusi 

1. Lõika välja. Lõika välja ristküliku kujuga tükk, mille pikkus on topsi ümbermõõdust 1 cm pikem. Lõika pikemad ääred kergelt kumeraks ja ülemisse äärde ka kõrvad. Lõika lühemad servad väikese diagonaali alla nii, et alumine äär jääks ülemisest lühem.

2. Kinnita detailid. Lõika vildist välja detailid: 6 ketast silmadeks (3 erinevat tooni ja suurust), kolmnurk ninaks. Kinnita need pistetega põhikanga külge.

3. Õmble kokku. Õmble pistetega üle ka kõik põhikanga servad. Aseta üks lühem serv teise peale. Veendu, et topsisoojendaja saab topsile sobivat mõõtu, ja õmble kokku.