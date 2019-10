Üllatavad põhjused, miks su lemmik nii väga mängida tahab 

Mäng, eriti pesakonnakaaslastega, on looma psühholoogilisest aspektist vaadatuna ääretult oluline. See on ka üks põhjus, miks ei tohiks loomabeebit enda pesakonnast või vanematest väga varakult eraldada- see võib viia sotsiaalsete probleemideni ehk probleemse käitumiseni, mida hilisemas eas on ääretult raske lahendada. Loomalapse eraldamine indiviidipõhine lähenemine on tõenäoliselt kõige mõistlikum, kuid üldjuhul on soovitused tõust lähtuvalt olemas. Üldlevinud tava on loomakesed loovutada pärast kaheksandat elunädalat, kogenud kasvatajad lähtuvad elutarkusest ning loovutavad tihti neljajalgse karvapalli isegi hiljem. Kui kasvatajal on aega looma ka muude asjadega ja inimestega sotsialiseerida, on see variant tõenäoliselt väikesele tegelasele parim.