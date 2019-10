Jurist selgitab: kas ja millistel tingimustel tohib haiguslehe ajal reisile minna? 

Haiguslehe väljastab vastavalt töötaja terviseseisundile arst. Haiguslehe eesmärk on anda töötajale võimalus oma tervist parandada ja seetõttu viibida tööst eemal. Mõne haiguse puhul võib arst aga soovitada töötajal reisima minna. Seega sõltub kõik arsti korraldustest, millised tegevused on haiguslehe ajal lubatud või keelatud. Kui arst on lubanud töötajal haiguslehe ajal reisida, siis saab töötaja arsti soovitusel ka reisile minna.