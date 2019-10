Kolm alternatiivi pangalaenule: kuidas osta kodu laenu võtmata? 

Vastab Kristi Saare, Naisinvestorite klubi asutaja ja investor

Esiteks tasub uurida, miks te pole panga silmis laenukõlbulikud. See, et olete ettevõtjad ja annate iseendale tööd, ei tähenda automaatselt laenukeeldu. Pank on nõus andma laenu ka ettevõtjatele, kui on näidata palgamaksmise ajalugu ja ettevõte ise vähemalt kaks aastat vana. Sageli ei hakka ettevõtjad laenu taotlemagi, sest on kuskilt kuulnud, et neile seda ei anta, kuigi see ei pruugi üldse nii olla! Kindlasti soovitan laenupakkumist küsida ka väiksematest pankadest (LHV, Coop), sest nad on altimad tegelema väikeklientidega.



Kolm alternatiivi pangalaenule

Kui pangaga koostöö pole siiski võimalik, on veel mõni variant, kuid need eeldavad müüjalt või aitajalt suurt paindlikkust.