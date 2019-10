Mida õhtuks süüa teha? Valmista perele üllatusega argised kotletid! 

Valmista kotlette nii:

1. Koori ja haki sibul ning küüslauk, haki peenelt ka päikesekuivatatud tomatid ning rebi basiilik tükkideks.

2. Prae sibul õlis klaasjaks, lisa küüslauk ja kuumuta veel minutike.

3. Sega sibul-küüslauk, tomatid ja basiilik hakklihaga, viimasena lisa jahu. Maitsesta kotletitainast soola ja värskelt purustatud musta pipraga.

4. Võta suure supilusika jagu tainast ja vajuta käes lapikuks. Peida tainasse tükike mozzarella’t või üks mozzarella-kirss ning mätsi lihasegu korralikult juustu ümber, et see sulades välja ei voolaks. Vormi selliselt kõik kotletid.

5. Prae kotletid pannil mõlemalt poolt kuldpruuniks ja lase siis madalal kuumusel kaane all valmis haududa. Teine võimalus on panna kotletid ahjuvormi ja küpsetada neid 180kraadises ahjus 15 minutit.



Toit valmib 35 minutiga!