LUUBI ALL | Populaarne kinoa sobib hästi nii salatisse kui magusrooga 

Kinoa ehk Tšiili hanemalts on üks vanemaid teadaolevaid kultuurtaimi. Lõuna-

Ameerikas kasvatasid kohalikud põliselanikud kinoad juba rohkem kui 6000 aastat tagasi ning Peruu ja Boliivia on tänapäevani suurimad kinoatootjad maailmas. Kuigi kuivatatud kinoa näeb välja nagu teravili, kuulub ta hoopis rebasheinaliste sugukonda ja sarnaneb botaaniliselt spinatiga.



Toiduks kasutatakse taime kuivatatud ja keedetud seemneid. Eesti poodides on saada valget kinoad ja kolme kinoa segu, kus on nii musti, punaseid kui ka valgeid kinoaseemneid. Lisaks leiab lettidelt ka kinoahelbeid ja -jahu.



Plahvatuslik populaarsus

Viimastel aastatel on kinoa populaarsus kasvanud rekordkiirusel, sest eriti on seda hindama hakanud tervisliku toitumise järgijad. Kinoa nimelt on suurepärane taimse valgu allikas, sisaldades 100 grammi kohta lausa 14,1 g valku. Kinoa sisaldab palju mineraalaineid ja B-grupi vitamiine ning peale muu hea on populaarne ka seetõttu, et on gluteenivaba, sobides hästi neile, kes nisuvalku tarbida ei saa.