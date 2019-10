Toit kaheks päevaks: kõrvits patta nii supis kui risotos 

Valmista suppi nii: 1. Puhasta kõrvits ja lõika 2 cm kuubikuteks. Sega kuubikud 2 sl õliga ja rösti neid paar korda segades küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadil 180 kraadi juures 40 minutit. 2. Koori ja haki sibul, kartulid ning porgand. Hauta sibulat ja porgandit poti põhjas tilga õliga, kuni sibul on pehme. Vala peale puljong, lisa kartulid ja ⅔ kõrvitsast. 3. Keeda supipõhja, kuni porgand on pehme. Tõsta pott tulelt ja püreesta saumikseriga ühtlaseks. Kui supp on liiga paks, lisa veidi kuuma keedetud vett. 4. Maitsesta suppi soola ja pipraga ning serveeri seemnete, juustu ja maitserohelisega.

Esimesel päeval: röstkõrvitsa-kartuli püreesupp Foto: Kristi Rebane

Valmista risotot nii:

1. Puhasta ja haki sibul. Kuumuta poti põhjas õli ja või ning prae sibul kuldseks. Lisa ka veidi soola, et sibul kõrbema ei läheks.

2. Kui kasutad safranit, pane niidikesed mõne lusikatäie kuuma veega seisma. Kui kasutad kurkumit, lisa see sibula juurde.

3. Pane potti riis ja kuumuta seda pidevalt segades mõni minut, kuni riisiterad on läbipaistvad. Kalla juurde vein ja kuumuta veidi, et alkohol aurustuks.

4. Hakka potti pidevalt segades kulbitäie kaupa puljongit lisama, lastes enne iga uue kulbitäie lisamist puljongil imenduda. Kui kasutad safranit, lisa ka see koos leotusveega.

5. Kui umbes pool puljongist on potis, tõsta sekka röstitud kõrvitsakuubikud.

6. Lisa edasi kulbi kaupa puljongit, kuni riisiterad on peaaegu pehmed, selleks läheb umbes 20 minutit. Kui puljongit jääb puudu, lisa kulbitäis või kaks kuuma vett.

7. Maitsesta risotot soola ja pipraga, serveerides puista peale parmesani ning peterselli.