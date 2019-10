Heidi Hanso kuningpüüton Tahinist: „Madu on mõnes mõttes vahva lemmikloom!“ 

Kui üldjuhul tekitavad erinevad roomajad inimestes hirmu ja isegi vastikust, siis just üks selline lemmikloom elab Heidi Hansol Pajuvärava talus. Kust tuli naisel idee koju madu võtta ning mida on ta kuningpüütoniga kooselamisest õppinud?

„Üks minu motodest on ületada oma hirme,” lausub Heidi kohe esimese küsimuse peale, kust üldse tuli mõte endale koju madu võtta. „Tegelikult sai selle hirmu ületamine alguse ükskord Hollandist roomajate messilt koju sõites, kui pidin jagama voodit Kanada roninastikutega, et neid külmas ruumis soojas hoida,” jutustab Heidi ootamatust juhusest ja lisab, et midagi ohtlikku selles ei olnud. Nastikud olid koti sees ning vajasid lihtsalt sooja küljealust.

Kuningpüütonibeebi TahiniMao toomine koju ei ole siiski võrreldav otsusega võtta näiteks kass, mis sünnib ilma suurema eeltööta. „Hakkasin erinevate madude kohta uurima juba kolm-neli aastat tagasi: keda oleks lihtne pidada, kes oleks stabiilse närvikavaga, kes on mürgine, kes oma sööki kägistab, kes mida sööb ja kui suureks kasvab,“ kirjeldab naine erinevate madude omaduste väljaselgitamist. Põhjaliku eeltöö tulemusena sai selgeks, mis liiki eelistada, ning sel kevadel saabus Pajuväravale väike kuningpüütonibeebi Tahini, kes on tänaseks siiski juba paras volask. „Rahvakeeli nimetatakse teda ka pallpüütoniks, kuna ohu korral tõmbab ta ennast palliks,” täpsustab naine ja kiidab mao rahulikku närvikava, mis oli tema jaoks üks tähtsamaid omadusi, miks just kuningpüütoni kasuks otsustada. „Kuna olen omale eesmärgiks võtnud, et minu talus peavad elama ainult sellised loomad, kes kannatavad nendega tegelemist, ja kuningpüüton kannatab, siis nii see otsus sündiski.”