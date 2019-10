Nipid 5 põhjust, miks mitme asja korraga tegemine väsitab vaimu ja tekitab stressi Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna, 05:28 Jaga: M

GALERII

Aju ei suuda efektiivselt teha mitut asja korraga. Foto: Oleg Magni / Pexels

Mitut asja korraga tehes võib eksitavalt tunduda, et teeme rohkem. Tegelikult mõjub see mõtlemisele ja keskendumisele halvavalt ning saame tehtud palju vähem. Pidev rööprähklemine võib muutuda halvaks harjumuseks, millest on väga raske lahti saada.