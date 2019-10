Sügistalvine käsitöökalender: uhked näitused ja põnevad koolitused nii algajale kui edasijõudnule 

1. oktoobrist 21. oktoobrini Eesti Käsitöömaja rahvakunstigaleriis (Pikk 22, Tallinn) Eesti vildimeistrite ühisnäitus „Valge“. Näituse kuraator on Liina Veskimägi-Iliste.

22. oktoobrist 11. novembrini Saaremaa käsitööseltsi Kadakmari liikmete näitus „Merekarva“. Näituse kuraator on Mareli Rannap ja imetleda saab käsitööd, mis tihedasti mereteemaga põimunud.

12. novembrist 2. detsembrini käsitöömeistri ja tunnustatud tikkija Lembe Maria Sihvre isikunäitus. Näha saab meistri viimaste aastate loomingut.

3. detsembrist 2. jaanuarini Otepää Käsitööseltsi jõulunäitus. Näituse kuraator on Marge Tadolder.

