Kodu 8 geniaalset nippi, kuidas kodu kauem korras hoida Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna, 12:29

GALERII

Pane mängima oma lemmik tantsumuusika ja tehke koos perega kiirkoristus. Foto: Freepik

Kas sullegi on tuttav tunne, et paar päeva pärast koristamist on kodu jälle sassis? Sellisel juhul on sulle abiks kaheksa head harjumust, millega oma kodus korda hoida.