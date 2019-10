5 lihtsat nippi, kuidas magamistuba mõnusaks unepesaks muuta 

Kottpime

Isegi õrn valgus segab loomuliku unerohu ehk melatoniini teket kehas. Seega tõmba ette pimendavad kardinad, lülita välja kogu valgus, sealhulgas äratuskell oma säravate numbritega. Tea, et punaste numbritega kell häirib silma vähem kui siniste või valgete numbritega.

Unerohi padja alla

On teada, et lavendel aeglustab pulssi, alandab vererõhku ning rahustab. Seega kui soovid, et su keha taastav sügav uni oleks kvaliteetne, nuusuta enne magama jäämist lavendlitaime või pane lavendlikotike padja alla.

Igaühele oma

Kas teadsid, et ühise teki all magamine ei mõju unele hästi? Üks tekk suurendab öiste liigutuste sagedust ning tõstab ka kehatemperatuuri. Uni on häiritud ka siis, kui abikaasa voodis külge keerab. Seega kui sinu või su kaasa uni on häiritud, võib olla lahendus kahe eraldi teki all magamine.