Kaeraküpsis on lapsele maitsev ja kiudainerikas vahe­ pala. Erinevalt nii mõnestki poe omast on see isetehtud amps ka tervislik. Õunakaste hoiab küpsised pehmed, mis on eriti hea, kui lapsel juhtub hammas loksuma!

Vaja läheb:

Valmista küpsiseid nii: