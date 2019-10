4 nippi, kuidas tervislikumalt toituda 

Neli head soovitust:

Energiat kulub põhiainevahetusele (s.o hingamiseks, toidu seedimiseks, mõtlemiseks, südame tööks jne), kuid seda läheb vaja ka liikumiseks. Näiteks on teismelise energiavajadus suurem kui vanemas eas inimese oma, raseduse ja rinnaga toitmise ajal suureneb osade toitainete vajadus, füüsiliselt aktiivse inimese energiavajadus on suurem kui kontoritöö tegijal. Keskmiseks päevaseks energiavajaduseks loetakse naistel 2000 kcal ja meestel 2600 kcal.

Arvuta siin, kui suur on sinu organismi energiavajadus.

2. Söö tasakaalustatult. Tähtis ei ole mitte ainult energia, mida toidust saadakse, vaid ka see, et energia tuleks erinevatest toitainetest ning nende suhe oleks omavahel tasakaalus. Igal toitainel on organismis täita oma vajalik roll ning erinevad toidugrupid sisaldavad erinevaid põhitoitaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Tänapäeval püüavad paljud inimesed vähendada näiteks süsivesikute saamist, mis võib aga endaga kaasa tuua ka osade oluliste toitainete vähesuse.

3. Ära piira ennast ja luba endale mõõdukalt kõike. Levinud on ütlemine, et kõik maitsev on kas tervisele kahjulik või teeb paksuks. Tegelikult ei ole asi nii hull, süüa võib kõike, kuid õigetes kogustes ja sageduses. Viis põhitoidugruppi on kõik võrdselt olulised, kuid toidupüramiid näitab koguselised proportsioonid erinevate toidugruppide vahel. Eriti tagasihoidlik tasub olla väga soolaste, magusate ja rasvaste toitude ning alkoholiga.

5. Toitu mitmekesiselt. Mitmekesine ja tasakaalustatud menüü peaks sisaldama toite erinevatest toidugruppidest, kuid varieerida tuleks toite ka ühe toidugrupi sees. Näiteks erinevad puu- ja köögiviljad sisaldavad erinevaid ja eri koguses vitamiine ja mineraalaineid. Süües mitmekesiselt, saad vajalikke toitaineid, organism on tervem ja täidab oma ülesandeid. Väga tihti on ühekülgse toitumise põhjuseks rutiin ja harjumused. Aeg-ajalt tuleks toidusedel üle vaadata, et kogu aeg samu toite süües ei jääks toitumine ühekülgseks. Toitumine võib jääda ühekülgseks ka seetõttu, et inimene on teadlikult valinud osasid toite mitte süüa või need talle ei maitse. Sel juhul tuleb hoolikalt jälgida, et vajalikud toitained saaks teistest toitudest siiski kätte.