10 viisi, kuidas oma pere keskkonnajälge vähendada 

Muuda oma kodu energiatõhusamaks

Sügistalvisel perioodil tihenda akna ja uste ümbruseid, et vähendada külmalekkeid. Vajadusel soojusta ka pööningut, boilerit ning vee- ja küttetorusid, et vältida osa energia kulumist hoopis ümbritseva keskkonna soojendamisele. Veendu, et kasutad majapidamises ka energiasäästlikke lambipirne.