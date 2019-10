8 tõhusat nippi, kuidas parandada keskendumist 

Vaata üle oma töökoht. Säti on töötool mugavasse asendisse ja õigele kõrgusele. Nii saad keskenduda tööle, mitte sellele, kuidas sa end tunned.

Eemaldu mürast. Juhul, kui töötad keskkonnas, kus on palju müra, siis kuula kõrvaklappidest instrumentaalmuusikat või valget müra.

Pane tähele oma tööharjumusi. Kas teed pidevalt väikeseid pause, et vaadata maili või teha telefonikõnesid? Sellisel juhul võta arvesse, et uuesti tööle keskendumine võib võtta mitmeid minuteid, mis tähendab raisatud aega. Selle asemel määra kindel aeg, millal e-kirju kontrollida ja kellelegi tagasi helistada. Selleks, et ei tekiks ahvatlust seda teha pane e-mail kinni ja pane telefon käeulatusest eemale.