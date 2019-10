Uudised PULMAAPSUD | Naljakad tõestisündinud lood Epp Reinmets , täna, 20:30 Jaga: M

GALERII

Kui sinu pulmas juhtub midagi naljakat, pane see kindlasti kirja. Nii on vahva hiljem meenutada. Foto: Vasily Koloda / Unsplash

Nautige oma pulmapäeva ja ärge pabistage, kas see ikka õnnestub viperusteta. Ja kui juhtubki mõni aps, seda põnevam on hiljem kogu pulmatralli meenutada. Siin on vahvad tõestisündinud lood pulmades aset leidunud apsudest, mis on nagu kirss pulmatordil.