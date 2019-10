Mõnus matkatoit: läätse-dhal tomatiga 

Vürtsikas läätseroog dhal on India tavalise inimese argitoit. Eesti inimesele on see aga väga hea metsatoit! Selle sisse käib nii vähe komponente, aga küll on maitsev. Soegi poeb dhal’i süües kohe rindu.

Retsepti järgi saavad kõhu täis kaks väga näljast matkalist või neli keskmise portsu nautijat.

Võta metsa kaasa: