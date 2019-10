PULMANIPID | 5 nõuannet, et pruudimeik püsiks kaunis kogu päeva 

Vali meigiga kokkusobiv huulepulk, millega terve päeva jooksul huuli värskendada. Foto: freestocks.org / Pexels

Kõige olulisem on selgitada koos juuksuriga välja sinu juuksetüüp ja sellele sobivad soengustiilid. Foto: Sweet Ice Cream Photography / Unsplash

Meigikunstnik Kadri Tomann annab nõu:

Pruudimeigis soovitan kasutada Sensai ripsmetušši 38C, mis on väga hea niiskuskindlusega, tulles maha vaid 38 °C või soojema veega pestes.

Pruudisoengute trendidest on minu lemmik boho-stiilis kergelt laines lahtine

või pooleldi lahtine juus. Kuna see soeng ei eelda piinlikku korrektsust, pigem vastupidi, siis ei pea pruut ka pidevalt muret tundma, kas kõik kiharad on omal kohal.