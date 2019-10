VAHVAD NIPID | Mõnus ajaviide: raamaturivid sirgeks ja tolmuvabaks! 

Et iga raamat leiaks tee koju

Suvel loetud raamatud pakkusid sulle kindlasti mõnusaid mõtterännakuid, kuid võid ootamatult avastada, et need on ise kuhugi rännanud: sõbranna vanaema suvila võrkkiike, onu laguneva aida lakka, naabripoisi rattakorvi... Selle asemel, et pingpongitada tuttavaid küsimustega, kus on su kadunud lemmikraamat, pane juba eos kaane siseküljele eksliibris. Isikupärane raamatuviit teeb kohe asjad selgeks, kelle jagu käeshoitav teos on!



MIS SOBIB TEMPLIKS?

Õige raamatuviit vihjab mõnele omaniku lemmiktegevusele või on illustratsioon, mis tuletatud tema nimest. Lisaks peaks sellel olema ka ladinakeelne väljend ex libris ehk «raamatute seast».

Õige raamatuviit vihjab mõnele omaniku lemmiktegevusele või on illustratsioon, mis tuletatud tema nimest. Foto: Laura Liinat

Sügis astub, värvid käes

Elus tuleb valmis olla kõigeks, ka selleks, et tänavused lehed kaotavad värvi siis, kui sa seda kõige vähem oodanud oleks. Et sügisesed toonid pikemalt meeltes ja mõtteis mõlguks, võõpa riiulid vikerkaareks! Ära siiski pintsliga raamatute kallale mine, vaid aseta need sobivalt toonide kaupa. Kusjuures mõne paberümbrise alt paljastub teinekord veel kirkam selg, mis passibki teiste

teoste sekka paremini!

Aseta raamatud sobivalt toonide kaupa. Foto: Laura Liinat

Proovi raamatuid üksteise peale ladustades põnevaid vabavormilisi luuletusi konstrueerida. Foto: Laura Liinat

Õhk kõnnib riiuleis

Eestlased on tuntud oma tohutu raamatuarmastuse poolest – eriti mis puudutab

kokkuostmist! Nii võib juhtuda, et ka riiulid on varmad täituma ülehelikiirusel. Et su kodu ei meenutaks pisikest raamatukogu, kus riiulite vahel liigeldes pea keerlema hakkab, anna neile õhku! «Hingavad» riiulid on asjakohased ka toa keskele asetatud püstakutes, lastes nii rohkem valgust läbi. Selleks pane mõnda riiulisse vähem raamatuid ja kombineeri neid muude asjadega, nt purkide, vaaside, pildiraamide ja suveniiridega. Pea aga meeles, et metallesemed ja taimed raamaturiiulisse ei passi, sest võivad klassikale kehvasti mõjuda.



Kaanepilt kui kunstiteos

Kui arvasid, et kalli kunsti kogumine on vaid väljavalitute hobi, arva uuesti!

Raamaturiiuleid korrastades võid üllatuslikult avastada nii mõnegi pärli ka enda vast loodud kogu jaoks. Aseta sobivad raamatukaaned «näoga» toa suunas

ja naudi, kuidas impressionistlikud baleriinid või meie oma Marie Under loovad Ants Laikmaa pintsli läbi kodust hubase galerii.